Em coisa de uma semana, Romário foi preso, estreou com vitória do América como dirigente de clube na segunda divisão do futebol carioca, lançou um livro de memórias, teve seu nome ligado a uma rede de jogo de azar e assassinato, comemorou os 15 anos do tetracampeonato mundial…

Vai acabar sentindo a panturrilha, né não?

Não tem mais idade pra isso!