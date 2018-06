Se dirigir, não vá à festa!

Não é, evidentemente, motivo de contestação à Lei Seca, mas se há uma coisa que torna a noite de quem não bebe insuportável é a quantidade de maluquices que dizem à sua volta sobre o Brasil depois da terceira taça! Se você é o único sóbrio numa festa, qualquer conversa sobre o País soa a seus ouvidos como discurso em pátio de manicômio.

Tem gente que já no segundo chope parece que tomou um ácido quando o papo descamba para o clichê campeão da falta de assunto na atualidade: “E aí, o que você está achando do Brasil?” Noite dessas de cara limpa, ouvi a seguinte tese de uma das cabeças mais brilhantes do convescote:

“A seleção da Copa das Confederações refletia em campo a fibra do povo nas ruas. De lá pra cá, a repressão policial foi tamanha que desmotivou as multidões e, consequentemente, o time do Brasil para a Copa do Mundo!”

Ainda bem que não inventaram bafômetro que acuse este tipo de porre a que são submetidos os motoristas que não bebem.