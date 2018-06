Segunda de Cinzas

É mesmo uma espécie de carnaval do cinema! Para os cinéfilos brasileiros – ô, raça! –, ontem foi Segunda-Feira de Cinzas, dava pra ver a ressaca do Oscar nas olheiras da turma que entrou pela madrugada assistindo ao desfile de astros de Hollywood na TV.

Não terminou tão tarde quanto as escolas de samba, mas há que se levar em conta o desgaste emocional de quem apostava em tudo, menos que ‘As Aventuras de Pi’ seria o filme mais premiado da noite.

Tem gente que vinha se preparando para a ocasião desde antes do carnaval, conferindo um a um nos cinemas os concorrentes à estatueta para eleger seus favoritos e torcer por eles como nem no samba – talvez só no futebol – vê-se fanatismo igual.

O bando de loucos por Tarantino ainda teve o prêmio consolação de Melhor Roteiro Original para o diretor, mas ficou visível a decepção da fiel torcida por Spielberg, apontado de véspera como o grande favorito da noite.

No final, “ganha quem erra menos”, como se convencionou entre os sambistas. Como diria o Zeca Pagodinho de Hollywood desiludido com os rumos da festa, “o Oscar acabou!” Igualzinho ao carnaval! Vamos trabalhar, gente!