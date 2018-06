Sexta-feira, 11/11/11

Não sei mais o que pensar sobre a efeméride numerológica da próxima sexta-feira, 11/11/2011. Fui ao Google atrás de inspiração esotérica, mas acabei me perdendo no mar de coincidências, entre assustadoras e alvissareiras, que a data desperta.

Estreia da semana nos cinemas dos EUA, ‘11/11/11’ – o filme – interpreta o triplo 11 como um aviso de encontros sombrios com o outro mundo. No gênero, convenhamos, o dia 11 já vinha merecendo atenção como marca registrada de acontecimentos aterrorizantes como o ataque às torres gêmeas (11/09), o terremoto/tsunami no Japão (11/03), o atentado em Madri (11/03) e a catástrofe da região serrana do Rio (11/01).

Aplicada também ao mês e ao ano em curso, a ‘maldição do 11’ pode não ser o fim do mundo. Ao contrário, tem gente que vai passar a sexta-feira comemorando o ano novo da Era de Aquários. Rola ainda uma “onda de adoração” planetária a partir das às11h11 (hora de Greenwich).

Se você acha isso tudo bobagem, aproveite para se divertir: pegue os dois dígitos finais do ano de seu nascimento, some a isso a idade que comemora em 2011 e, não tem erro, o resultado será sempre 111.

Ainda bem que não somos supersticiosos, né?