Com o fim do sigilo eterno, Alexandre Frota foi logo contando que cheirou com o Cazuza, fumou maconha com o Raul Seixas, tomou banho de chuveiro com a Xuxa e roubou a Cláudia Raia do Jô Soares no monólogo autobiográfico de botequim ‘Identidade Frota’.

Precisa ver se a lei aprovada dia desses no Senado permite cobrar ingresso a quem se interessar pelo acesso a esse tipo de informação.