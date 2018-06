O deplorável ataque homofóbico de Levy Fidelix no debate da Record – “Aparelho excretor não reproduz!” – foi, paradoxalmente, um raro momento de elogiável sinceridade na atual campanha presidencial no País.

Baixou de repente no candidato do PRTB um misto do Caco Antibes do Miguel Falabela (“Eu tenho horror a pobre!”) com o Justo Veríssimo do Chico Anysio (“Do povo eu só quero duas coisas: voto e distância!”).