Singin’ in the rain

Fãs de Paul McCartney apostam que um show extra do artista em alguma imensidão seca dos reservatórios de água de São Paulo resolveria a crise hídrica na cidade. O fato é que, entre uma apresentação e outra do ex-beatle no estádio do Palmeiras, choveu mais praquelas bandas do que em todo mês de novembro na Região Metropolitana.

Pode parecer crendice pop, mas, francamente, não custa nada tentar diante de alternativas faraônicas menos em conta como a transposição do das águas do rio Jaguari. O Cacique Cobra Coral, como se sabe, também está pela hora da morte! Quanto à garantia de eficácia pluviométrica, vale lembrar que na atual temporada de ‘Out There’ o astro de Liverpool já havia cantado na chuva em Brasília e, historicamente, desde 2010 seu desembarque em São Paulo se dá acompanhado de aguaceiros.

A capacidade de atrair frente fria pode ser um dom britânico tão poderoso em Paul McCartney quanto a maldição de pé-frio do Mick Jagger. Tem gente que acredita, sei lá!