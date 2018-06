A Justiça bateu o martelo:

Alexandre Pato vai ter que pagar pensão de R$ 50 mil por mês durante dois anos a atriz Sthefany Brito, ex-mulher do atacante, que alega ter abandonado as novelas da Globo para viver com o atacante do Milan na Itália, coitada!

É mais um duro golpe nas comemorações pelo Dia Internacional da Mulher.