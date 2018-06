Fernando Collor de Mello ficou pela primeira vez do lado de Lula em briga do presidente com seu primo, Marco Aurélio Mello, minsitro do STF, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e o escambau.

A razão é muito simples:

O ex-caçador de marajás também acha que não se deve meter o nariz nas coisas dos outros.

E não se fala mais nisso!