Depois de torcer pelo Cruzeiro ao lado de Dunga no Mineirão e cantar baião acompanhado por Dominguinhos na Virada Nordestina do Vale do Anhangabaú, José Serra pode fazer uma ponta com Hebe Camargo na novela Vende-se um Véu de Noiva, do SBT.

O governador quer mostrar ao Brasil que não será candidato à Presidência só por causa daquele rostinho bonito que Deus lhe deu.