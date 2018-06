Com o Blairo Maggi, o ‘Motosserra de Ouro’, à frente da Comissão de Meio Ambiente do Senado e o tal de Marco Feliciano – pastor evangélico que ataca negros e homossexuais – cotado para comandar a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, convenhamos, até que Renan Calheiros na presidência do Congresso não chega a ser nenhum grande absurdo.