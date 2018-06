Tema da hora do jantar

O espectador padrão de novelas das 9 na Globo – a maior audiência da televisão brasileira – experimentou ontem sensações tão boas quanto ruins na troca de ‘Amor à Vida’, de Walcyr Carrasco, por ‘Em Família’, de Manoel Carlos: é bem provável que nunca mais volte a escutar o sertanejo Daniel cantando ‘Vida’, do Gonzaguinha, mas, em compensação, terá que aturar Ana Carolina interpretando ‘Eu Sei que Vou te Amar’ todas as noites pelos próximos oito ou nove meses. É, como dizia Vinícius de Moraes, “a eterna desventura de viver”!

Mesmo você que evita a emissora na hora do jantar para não contrair o vício sabe do que estou falando: para se ouvir o tema de abertura da novela das 9 nem precisa ligar a TV de casa. Basta estar de janela aberta para sintonizar a dos vizinhos em uníssono. “Vida, vida, vidaaaa!!!” – gritava Daniel até o sábado passado. A partir de ontem, está no ar a voz de Ana Carolina condenada pelo amor, “por toda a minha vidaaaa!!!” Não há boa música que resista!