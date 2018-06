Ao contrário de Aécio Neves, que ‘perdeu vencendo’ a eleição, o São Paulo ‘venceu perdendo’ para o Emelec, resultado que lhe garantiu vaga na semifinal da Copa Sul-Americana.

Pela Copa do Brasil, o Cruzeiro ‘venceu empatando’ com o Santos e só o Flamengo, em confronto com o Atlético Mineiro, ‘perdeu perdendo’ mesmo!