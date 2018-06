A torcida do Barcelona comemora o título da Copa dos Campeões aos gritos de “O Eto’o é melhor que o Obina!”

Só um gol decisivo do atacante do Palmeiras na final da Libertadores poderá reverter este quadro.

Quem sabe, né?

Os dois poderiam, então, se enfrentar na decisão do Mundial de Clubes, no fim do ano, em Dubai.