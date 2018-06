Saio de férias na esperança de que, mais uma vez, os comentaristas do blog reajam com indignação ao meu “excesso” de folgas ao longo do ano. Quando o tanto que eu trabalho parece pouco, é sinal de que ainda cabe mais, me sinto querido, lisonjeado, muito obrigado a quem ainda se irrita com minha ausência. Espero voltar revigorado em fevereiro para o azar dos que se incomodam com minha estada por aqui. Bom descanso a todos! Vocês merecem, muito mais até que eu!