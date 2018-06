Toco y me voy!

Dentinho ainda não se deu conta do que o destino lhe reserva – vive intensamente seu conto de fadas particular com a bela namorada no verão da Ucrânia -, mas é questão de tempo a aproximação entre a Mulher-Samambaia e aquele divertido grupo de ativistas desinibidas de Kiev. Imagina o sucesso que a morena fará entre as lourinhas que protestam em praça pública de topless.

Outra coisa que parece inevitável no mundo do futebol é a volta aos campos do “gladiador” Kléber. O cara já fez de tudo para conseguir aumento no Palmeiras: parou de jogar, esculachou os médicos do clube, duvidou do caráter de seus dirigentes, ameaçou ir pro Flamengo, foi pra balada, faltou a treino… Esgotados todas as tentativas de diálogo, pediu desculpas, mas é bom lembrar que, por muito menos, os bombeiros do Rio foram presos.

E já que estamos falando da grande paixão nacional pelo futebol, nada se compara ao estado de graça da torcida do Corinthians, feliz da vida com a liderança do campeonato e a perspectiva do Itaquerão. Maluco não vai nem ficar chateado se Tevez se juntar a Seedorf na galeria de estrelas internacionais que o Timão quase contratou em 2011. Ou não!