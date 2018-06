Lula aproveita sua estada no Rio no final do mês para realizar um velho sonho:

Quer dar o drible da foca em Sérgio Cabral na Restinga da Marambaia.

Como se não bastasse aquele pênalti ridículo que o governador precisou se esforçar para tomar do presidente na reinauguração do Maracanã.

Enfim, é a política do é dando que se recebe.