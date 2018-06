Trabuco: um tiro pela culatra!

A se lamentar, de cara, na recusa de Luiz Carlos Trabuco ao convite para o Ministério da Fazenda o fato de que o povão, mesmo sem saber bulhufas sobre a competência do presidente do Bradesco ou sequer ligar o nome à pessoa, é de alguma forma simpático à escolha de seu sobrenome para acabar com a farra financeira no País.

Trabuco, convenhamos, é sugestivo para os tempos que vivemos! “É disso que a presidente Dilma está precisando”, comentava-se nos pontos de ônibus quando sua indicação surgiu no noticiário para a vaga de Guido Mantega no governo. Houve até quem associasse, meio sem pensar muito no que estava dizendo, o crescimento do País às medidas do Trabuco.

Para os fechadores de primeira página dos jornais, sua relutância em aceitar o cargo foi uma lástima. Imagina as manchetes que o ex-futuro ministro não daria: ‘Trabuco atinge a meta’; ‘Trabuco da tiro no pé’; “Trabuco falha contra inflação”; “Trabuco se volta contra Dilma”… Ia ser divertido.