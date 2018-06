Barack Obama ligou pro Joaquim Barbosa ainda de madrugada para agradecer o espaço na imprensa brasileira gentilmente cedido pelo ministro do STF ao presidente americano na reta final da campanha vitoriosa dos democratas.

Aproveitou para desejar ao relator do processo do mensalão boa sorte neste seu retorno às manchetes na reabertura do julgamento.