Tropa de elite

A certa altura de um leilão prestigiado pelo governador Sérgio Cabral no palacete do Parque Lage, uma voz feminina encaminhou à platéia a seguinte questão de ordem afetiva com o lugar: “Quem nunca fumou um baseado aqui?”

Pergunta-se: quem diria um troço desses em público sem qualquer constrangimento?

a) Preta Gil

b) Tônia Carrero

c) Dercy Gonçalvez

d) Christiane Torloni

