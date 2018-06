Já há no 4º. Congresso Brasileiro de Publicidade quem defenda a proibição do insuportável anúncio de Energil C na TV (aquele do professor que toca violão e canta em sala de aula).

A liberdade de expressão, como se sabe, faz fronteira com a chatice e, nesse caso, é preciso admitir que todos os limites foram ultrapassados.