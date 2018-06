Pedófilos de todo o mundo acabam de descobrir o turismo sexual pra lá de Teerã.

Quem deu a dica foi a Embaixada do Irã no Brasil ao atribuir a “diferenças culturais” as reações contra o diplomata iraniano que cultivava o hábito de bolinar meninas na piscina de um clube em Brasília.

Parece que em alguns lugares do Oriente Médio isso é super normal!