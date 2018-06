A Apple teve bons motivos para censurar a palavra “vagina” no texto de apresentação do livro ‘Vagina – uma nova biografia’, da escritora Naomi Wolf, no site da loja online iTunes.

A ‘Geração Internet’ nem sabe o que é isso!

Só reconhece a biografada pelos apelidos ‘b****a’, ‘x****a’, ‘c*****a’…