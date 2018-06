Vai haver segunda-feira!

Com a célebre nonchalance habitual, os franceses saudaram com um minuto de muxoxo em Paris a entrevista que o presidente Nicolas Sarkozy concedeu noite dessas à TV de seu país para anunciar novo adiamento do fim do mundo na zona do euro.

Cada francês deu mais ou menos quatro bufadas a propósito da salvação da União Europeia, repetindo a reação provocada na semana passada pela a notícia do nascimento da filha do presidente com Carla Bruni.

Comenta-se com um certo nojo na Place de la Concorde que foi trocando uma fralda da pequena Giulia que Sarkozy teve a brilhante ideia de perdoar metade da dívida grega.

Como ninguém mais leva a sério o mau humor dos parisienses, a alegria voltou ontem ao noticiário econômico dos quatro cantos do planeta: a julgar pela súbita recuperação global dos mercados, o meio calote grego deu certo. Viva!

Os franceses são bobos de não aproveitar esses raros momentos em que os fantasmas do fim do mundo nos dão trégua ao menos para passar um fim de semana em paz.

Não se deixe contaminar pelo franco-pessimismo! Até porque hoje é sábado, reúna a família, saia com amigos – a festa é por conta do mercado. Vai haver depois de amanhã! Tintim!