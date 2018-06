Vancouver é aqui!

No ar desde o dia 12, as Olimpíadas de Inverno na TV têm sido o melhor remédio caseiro para o brasileiro exposto nas ruas a raios ultravioletas de última geração solar. Ainda que à noite o ar condicionado doméstico não dê conta de baixar a temperatura ambiente aos 4,8º C de Vancouver, no Canadá, a sensação térmica de quem assiste à competição no gelo, quando não na neve, lembra um pouco a primavera em Campos do Jordão. Rola até um cobertorzinho!

A audiência, que a princípio dava uma passadinha na Rede Record ou no Sportv só para tomar a fresca, acabou tomando gosto pelos esportes de frio. O bobsleigh e o skeleton, por exemplo, viraram assunto de lanche em praça de alimentação de shoppings, mas a grande sensação deste verão – depois do rebolation, claro! – é a prática do curling. Já viu? É uma espécie de bocha no gelo, que tem como momento de maior emoção o esfregar de vassourinhas na pista para reduzir o atrito da pedra de 8 quilos que desliza para o ponto mais próximo possível do alvo. Além da sensação refrescante, dá um soninho…

PS: As Olimpíadas de Inverno de Vancouver acabam no domingo!