O papa tem toda razão quando critica a falta de juízo, de noção e de bom senso do capitalismo.

Cá pra nós, esse baú gigantesco que a Louis Vuitton instalou com as cores da marca francesa na Praça Vermelha para abrigar uma exposição de malas e bolsas diante do túmulo do Lenin, francamente, por muito menos China e Japão ameaçam dar início a um conflito nuclear em disputa de um monte de pedras que chamam de ilhas no mar entre os dois países.