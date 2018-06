Vem aí o Dia Mundial Sem Bola!

Sexta-feira agora, encerrada de véspera a fase de grupos da Copa, será o primeiro dos últimos 15 dias sem um mísero joguinho de futebol na TV. Um alívio, decerto, para a senhora que neste período perdeu a companhia do marido até pra ver novela, mas – que ninguém se iluda! – a folga de depois de amanhã pode deflagrar a primeira grande crise de abstinência no sujeito viciado em bola: não será nada fácil para quem assistiu a maioria das 48 partidas (quase sempre três por dia) parar assim de repente.

Copa do Mundo é uma droga como outra qualquer! Quando falta, o cara se desespera. Torna-se, por vezes, violento! Se levantar da poltrona para bater boca com o pessoal das resenhas esportivas, deixa ele! Enquanto estiver brigando com a TV, a turma de casa estará em segurança. Tente não contrariá-lo, paciência! Na segunda-feira, 14 de julho, quando tudo virar legado, ele voltará a ser aquele mesmo homem carinhoso e apaixonado de sempre. Vai passar, querida!