Verão dos infernos!

O Palácio do Planalto comemora discretamente a sensação térmica de que o brasileiro andou se queixando mais de calor que do governo nesses primeiros dias do ano! Não é privilégio da Presidência: tem muito prefeito e governador por aí que deixou de ser prioridade na bronca da população contra tudo-isso-que-aí-está infernizando sua vida. No Rio, em especial, a voz das ruas deu trégua a Sérgio Cabral: “Fora Sol!” – diz a palavra de ordem do momento na Avenida Rio Branco.

O inferno não são os outros nesta época do ano! A casa do capeta dispensa coadjuvantes no verão, mas a agenda positiva de toda primeira semana de janeiro reserva duas sensações de paraíso no País Tropical: o trânsito reduzido de carros nas grandes cidades e de e-mails indesejados (SPAMs) na internet parece sonho para quem gosta de dirigir ou navegar!

Isso quer dizer o seguinte: mesmo no pior dos mundos, há sempre uma coisa ou outra que pode te ajudar a não virar um reclamão de marca maior.