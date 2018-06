A assessoria de imprensa de Marta Suplicy aconselhou a senadora a dar um tempo nos tailleurs vermelhos enquanto durarem as investigações sobre a roubalheira no Ministério do Turismo.

Fica muito difícil, vestida daquele jeito, se esconder das perguntas dos jornalistas sobre o envolvimento no caso de um apadrinhado político de longa data.