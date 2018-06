Não havia outra explicação na Ferrari para o 8º lugar de Fernando Alonso, sem falar no 15º de Felipe Massa, no GP do Bahrein:

Rubinho Barrichello, que voltou à Fórmula 1 como comentarista de TV, pode virar uma espécie de “encosto” da equipe italiana na atual temporada!

Os mecânicos mais antigos no emprego estão apavorados!