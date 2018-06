Corre entre os fãs do Big Brother Brasil 13 a suspeita de que o pernambucano Aslan Cabral foi eliminado no último paredão do reality show por ter se emocionado em demasia com o documentário ‘Jorge Mautner – O Filho do Holocausto’, dirigido por Pedro Bial e exibido de véspera no jardim da “casa”.

O povo achou tudo aquilo muito estranho!