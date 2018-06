Woody Allen só vem filmar no Rio se, além de uma bela grana oficial, o Pelé lhe pedir e o Lula chorar quando for anunciada a decisão do cineasta de sediar seu próximo longa metragem na cidade.

O artista exige, enfim, tratamento olímpico. Só dispensa o jantar de Paulo Coelho com sua mulher, expediente que, parece, deu super certo com as patroas dos membros do COI.