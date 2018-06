Joaquim Barbosa está inconsolável!

Também, pudera!

Justo agora, nos últimos capítulos do julgamento do mensalão, o presidente do STF perdeu o papel principal no tribunal para o ministro Celso de Mello.

Pior de tudo:

Só lhe resta torcer para que o decano se consagre como herói na quarta-feira.

Ou vão todos arder no inferno da opinião pública.