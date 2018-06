São Paulo recebe o ‘1º Encontro Nacional Sobre Inclusão – Todos Somos 1’

———-

O hotel Grand Hyatt São Paulo recebe neste sábado, 23, a partir das 18h, o ‘1º Encontro Nacional Sobre Inclusão – Todos Somos 1‘. O evento tem como meta a troca de experiências e a desmistificação dos temas relacionados à inclusão, além de estimular o debate e celebrar conquistas.

Haverá apresentação de dança e a performance de Deividi Pinheiro e Paloma Fonseca, vencedores do concurso de salsa Latin Cup Miami, e também a exposição ‘Outro Olhar’, da fotógrafa Paula Moreira, de ensaios fotográficos com crianças que têm Síndrome de Down.

Um destaque é a participação do médico Zan Mustachhi, padrinho da ação ‘Todos Somos 1’, diretor clínico do Centro de Estudos e Pesquisas Clínicas de São Paulo (CEPEC-SP) e presidente do Instituto Ibero-Americano de Pesquisas e Diretrizes de Atenção à Síndrome de Down.

O evento é uma iniciativa da Life Down, Best Buddies Brasil, Projeto Inclusão, Delá Pracá, Olhar Down, Emphatiae, Mano Down, Simbora Gente, Você Sabia? e Crescedown.

SERVIÇO:

‘1º Encontro Nacional sobre Inclusão – Todos Somos 1’

Local: Grand Hyatt São Paulo

Endereço: Avenida das Nações Unidas, nº 13301 – Itaim Bibi

Data: 23 de janeiro

Horário: 18h às 22h

