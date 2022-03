40 idosos com deficiência estão sozinhos em casa de repouso na Ucrânia

O diretor da casa de repouso ‘Vida Confortável’ (Комфортная Жизнь), em Bucha, na região de Kiev, capital da Ucrânia, tenta salvar 40 idosos com deficiência que permanecem sozinhos no local. Em relato exclusivo ao blog Vencer Limites, Igor Kovalenko conta que, nesta sexta-feira, 11, a área foi atacada por tropas russas.

“Casas vizinhas foram fortemente bombardeadas. Nossa equipe retirou quem consegue andar, mas os outros ficaram sozinhos”, diz Kovalenko, que atua desde o começo da guerra para retirar os idosos da instituição e não consegue voltar ao local.

O espaço cuida de idosos com deficiência visual, doença de Alzheimer, demência, doença de Parkinson, sequelas de AVCs e outras condições, além de prover tratamento e reabilitação.

Segundo dados oficiais, a Ucrânia tem aproximadamente 2,7 milhões de habitantes com deficiência. Recusos de acessibilidade são escassos e a maior parte dessa população está abandonada em suas próprias residências e também em instituições, internatos e hospitais.

Há diversos relatos de pessoas com deficiência e familiares vivendo em banheiros ou em porões por causa da guerra e, mesmo com a atuação de entidades internacionais, não há uma quantidade oficial de pessoas com deficiência retitradas dos país.

Ações das organizações do setor conseguiram contabilizar menos de mil pessoas com deficiência transportadas até as fronteiras.

