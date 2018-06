A amiga da liberdade

João e sua amiga Libe vão juntos à escola, ao shopping, ao parque, ao cinema e à biblioteca. Não há nada que impeça suas aventuras pelo mundo. Libe é o nome da cadeira de rodas que João usa, referência à liberdade que ela dá ao menino.

Esse é o ponto de partida do livro ‘Uma Nova Amiga’, segundo trabalho literário da jornalista e escritora Lia Crespo, que será lançado no dia 29 de julho, a partir das 15h, na sede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) e do Memorial da Inclusão, na Avenida Auro Soares de Moura Andrade, nº 564, portão 10, perto estação Palmeiras/Barra Funda do metrô de São Paulo.

“É a história de um menino de uns 11 anos de idade e de seus brinquedos de roda, uma bicicleta, um skate, um triciclo, um carrinho de rolimã e um patinete”, diz a autora em entrevista ao #blogVencerLimites. “Com a chegada da cadeira de rodas, esses brinquedos descobrem que ela tem ‘regalias’. Pode entrar na sala de aula, no cinema, na biblioteca. E eles não”.

A escritora conta que a ideia surgiu do desejo de desmistificar a cadeira, dizer que ela não prende, mas liberta. Lia Crespo, que usa a cadeira de rodas desde pequena, é doutora em História Social e consultora do Memorial da Inclusão.

Com ilustrações de Cisko Diz, a obra trata do poder transformador dos professores, da importância do apoio da família e da influência positiva dos amigos na vida das pessoas com deficiência. “João recebe esse apoio para aceitar sua nova condição”.

A primeira edição sera distribuída gratuitamente pela SEDPcD.