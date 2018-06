A chave da genialidade

Curta Facebook.com/VencerLimites

Siga @LexVentura

Mande mensagem para blogvencerlimites@gmail.com

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

O inglês Derek Paravicini é pianista e entende a música de forma sistemática. Criança prodígio, ele se tornou um músico extremamente criativo, com uma habilidade única para reimaginar canções. Derek nasceu prematuro, com 25 semanas, em julho de 1979, pesando pouco mais de 500g. É cego e tem autismo severo.

Foi uma babá que despertou nele o interesse pela música. Derek começou sozinho a tocar piano e, quando estava com quatro anos, já havia criado um catálogo, elaborado a partir de sua técnica incomum.

Ainda criança, começou a estudar com Adam Ockelford, professor da Linden Lodge School for the Blind, em Londres, que enxergou em Derek as marcas de um músico altamente inventivo. Aos sete anos, ele fez seu primeiro concerto e, dois depois, tocou no Barbican Hall, uma das mais importantes conferências multiarte do mundo.

Derek é capaz de reinventar partes complexas de músicas, mesmo se ouvir somente uma vez. Já trabalhou com o compositor Matthew King e foi destaque em programas de TV como as séries ‘Extraordinary People in the United Kingdom’ e ‘Stan Lee’s Superhumans’.