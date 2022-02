“A colaboração entre organizações é o caminho para beneficiar pessoas”

“Fomentar e acelerar iniciativas da comunidade externa do Google, de empreendedores, pesquisadores, usuários e profissionais de tecnologia, em busca de soluções para melhorar a acessibilidade e a inclusão das pessoas com deficiência, é o caminho para beneficiar cada vez mais pessoas”, diz Laura Allen, líder de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência do Google para o Brasil e uma das líderes de acessibilidade nos EUA.

Em entrevista exclusiva ao blog Vencer Limites, a executiva americana fala sobre a importância dos investimentos da empresa em projetos externos e elogia a startup brasileira Hand Talk, que aplica a inteligência artificial em soluções de tradução das línguas de sinais brasileira e americana.

A especialista rebate críticas sobre plugins e ferramentas que receberam aporte do Google e entregam um tipo específico de recurso de acessibilidade. “Ideias e tecnologias inovadoras aumentam a independência e as oportunidades para pessoas com deficiência”, afirma.

blog Vencer Limites – O Google tem investido na ampliação dos recursos de acessibilidade do Android e também em ferramentas para pessoas com deficiência usarem o sistema com mais autonomia, além de dar aporte a startups do setor (cito duas brasileiras: Audima e Hand Talk, que estão instaladas no blog Vencer Limites). Mesmo com esse esforço, profissionais de User Experience (UX), Customer Experience (CX) e de acessibilidade digital afirmam que esses aplicativos entregam uma falsa sensação de acessibilidade. Como você responde a essa crítica?

Laura Allen – A acessibilidade é uma parte central da missão do Google, que é organizar as informações do mundo e torná-las universalmente acessíveis e úteis. Como disse nosso CEO, Sundar Pichai, “A grande promessa da tecnologia é dar a todos o mesmo poder para atingir seus objetivos. Enquanto houver barreiras para alguns, ainda há trabalho a ser feito”.

Por isso, investir em acessibilidade em diversas frentes é fundamental, seja na melhoria contínua de nossos produtos e serviços para que tragam mais autonomia às pessoas com deficiência, seja na promoção de organizações como a aceleradora de startups para empreendedores com deficiência da 2Gether-International, seja na parceria com o comunidade a trabalhar em conjunto para tornar o mundo mais acessível.

Acreditamos que apoiar iniciativas da comunidade externa, incluindo empreendedores, pesquisadores, usuários e profissionais de tecnologia que buscam novas soluções para melhorar a acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, é o caminho para desenvolvermos um ecossistema de colaboração entre organizações que pode beneficiar mais pessoas em geral.

A solução Hand Talk, por exemplo, em seus primeiros anos de estrada, chamou a atenção e a empresa foi selecionada para receber mentoria e apoio de diversas organizações no Brasil e nos Estados Unidos. Foi uma das empresas selecionadas para participar da primeira turma do Google for Startups Accelerator de 2016. Em 2019, passou a fazer parte do Google AI Impact Challenge, lançado como parte da iniciativa Artificial Intelligence for Social Good do Google para ajudar organizações sem fins lucrativos e as ONGs que fazem uso prático da IA para enfrentar os principais problemas da humanidade.

A Hand Talk, entre 2.602 empresas cadastradas de 119 países, foi selecionada por atender aos pré-requisitos necessários, como viabilidade, potencial de impacto, escalabilidade e uso responsável da IA. Além disso, o aplicativo já foi reconhecido mundialmente como uma solução inovadora para o bem social, incluindo o Melhor Aplicativo Social do Mundo em 2013, entregue pela ONU.

blog Vencer Limites – Outro ponto que gera conflito, dessa vez entre gerações, é o uso da tecnologia para consumo de conteúdo, principalmente por pessoas com deficiência visual. Quem nasce cego tem o braille como único recurso de alfabetização. Com o advento do áudio (leitores de tela, audiobook, ferramentas de acessibilidade por som), as novas gerações estão se afastando do braille, mesmo que esse sistema ainda seja fundamental. Você acredita que é possível um equilíbrio entre digital e analógico para incentivo ao uso das ferramentas consagradas, como o próprio braille, em conjunto com as tecnologias mais atualizadas de acessibilidade? Como isso pode ser feito?

Laura Allen – Continuamos a construir tecnologia trabalhando com pessoas com deficiência para entender como nossas ferramentas podem ser mais úteis, o que não significa necessariamente substituir o que já existe. Uma das melhores maneiras de encontrar um equilíbrio entre diferentes tipos de ferramentas é encontrar novas maneiras de integrá-las.

Fico feliz que você tenha mencionado o braille, porque é um ótimo exemplo disso. Muitos computadores e smartphones, incluindo dispositivos Android, conseguiram se conectar a teclados e telas em braille externos, o que pode permitir que pessoas fluentes em braille leiam e se comuniquem de forma eficaz apenas por braille ou uma combinação de braille e feedback falado em áudio.

Em 2020, procuramos levar recursos de braille para ainda mais pessoas quando lançamos o TalkBack Braille Keyboard, um teclado digital em braille que permite que as pessoas digitem usando braille em seus smartphones sem nenhum hardware extra. Ao ter essas diferentes opções, esperamos que o braille possa ser exposto a ainda mais pessoas cegas ou com baixa visão.

blog Vencer Limites – No que diz respeito ao machine learning para melhorar a acessibilidade de aplicativos, onde estamos realmente? Essa é uma prática já solidificada ou ainda em processo de conhecimento? De que maneira essa prática garante qualidade ao usuário final, na experiência desse usuário? O tempo entre a criação de um projeto com base em machine learning e a oferta da ferramenta ao usuário é satisfatório ou isso ainda pode ser muito mais rápido?

Laura Allen – Muitos de nossos produtos de acessibilidade conseguiram alavancar os avanços do aprendizado de máquina para fornecer ferramentas realmente úteis que podem ajudar mais de 1 bilhão de pessoas no mundo com deficiência. O aprendizado de máquina oferece a oportunidade de criar ferramentas que podem ser usadas em diversas situações, pois os modelos são capazes de aprender com os diferentes cenários aos quais são expostos na fase de teste. Um dos desafios é garantir que os exemplos aos quais são expostos sejam inclusivos e relevantes para as pessoas com deficiência.

Por exemplo, Lookout, nosso aplicativo Android que usa IA para ajudar pessoas cegas e com baixa visão nas tarefas diárias, tem modos diferentes que foram possíveis devido à IA e ML. O aplicativo é capaz de identificar objetos ao seu redor, digitalizar documentos longos e curtos e identificar diferentes produtos alimentícios, tudo por causa dos testes pelos quais os modelos passaram. Como alguém com baixa visão, uso este aplicativo com frequência no meu dia a dia para ter maior acesso aos objetos e textos ao meu redor.

Além disso, em novembro lançamos o Project Relate, um aplicativo beta que usa aprendizado de máquina para criar um modelo de reconhecimento de fala personalizado para pessoas com deficiência de fala. Um dos desafios na criação deste aplicativo foi a falta de dados de treinamento de pessoas com deficiência de fala, mas, por meio de nosso trabalho com reconhecimento de fala e o Projeto Euphonia, os indivíduos agora podem contribuir com 500 frases que são usadas para criar um modelo personalizado que pode ser usado com o Google Assistant, para transcrever o que disseram e repetir sua fala numa voz clara e sintetizada.

blog Vencer Limites – No Brasil, segundo os estudos mais recentes, menos de 1% dos websites são realmente acessíveis. Essas pesquisas destacam dois motivos principais: a falta de especialidade entre os profissionais de TI, especialmente os programadores, e a observação equivocada de que pessoas com deficiência, por terem deficiências, não são consumidoras de produtos, serviços e de conhecimento. Em resumo, é a união do desconhecimento com o capacitismo. Como uma empresa como o Google, a partir de seu tamanho e influência, pode modificar essa realidade? Como é possível promover e ampliar a acessibilidade digital, além das ações de conscientização (que já existem aos montes), para que essa mudança seja realmente efetiva?

Laura Allen – Nosso compromisso com a acessibilidade não se limita aos nossos próprios produtos. Além de ter diretrizes de material design e web design centradas na acessibilidade, também temos uma variedade de opções para desenvolvedores baseados em dispositivos móveis tornarem seus aplicativos acessíveis desde o início.

Mais recentemente, trouxemos o Accessibility Scanner para o Android Studio, permitindo que os desenvolvedores tenham mais um caminho para criar aplicativos com pessoas com deficiências em mente.

Agora, no Layout Editor, a interface que permite criar layouts visualmente e rapidamente, os problemas de acessibilidade são sinalizados automaticamente, com descrições de quais barreiras podem ser colocadas para a tecnologia assistiva interagir com o aplicativo.

Ferramentas como essas promovem maior conscientização sobre as necessidades das pessoas com deficiência e incentivam os desenvolvedores a considerarem a acessibilidade no início do processo de desenvolvimento, enquanto é mais fácil fazer alterações.

blog Vencer Limites – Cada vez mais, pessoas com deficiência fazem parte das equipes de acessibilidade das empresas, atuando na validação dos recursos. Apesar disso, muitos erros ainda são cometidos porque a avaliação crítica não é abrangente. Pessoas com deficiência auditiva validam recursos para pessoas com deficiência auditiva, pessoas com deficiência visual validam recursos para pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência física validam recursos para pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência intelectual validam recursos para pessoas com deficiência intelectual, o que acaba direcionando essa validação e expondo as divergências entre esses grupos diversos. É notória a ausência de profissionais que possam dar às empresas uma opinião mais firme, algo como, “tudo isso está muito errado”, para que o trabalho seja todo refeito. Que tipo de profissional o mercado ainda não tem para suprir essa necessidade? Que tipo de profissional pode aprimorar essa validação?

Laura Allen – Além da participação das pessoas com deficiência no processo de projeto e desenvolvimento, é fundamental contar com uma equipe de profissionais com conhecimento técnico e formação em acessibilidade em diversas áreas para orientar as organizações nessa jornada, como especialistas em negócios, tecnologia, desenvolvimento, design e UX, qualidade e testes.

No Google, por exemplo, temos uma equipe de Acessibilidade Central cuja missão é melhorar a vida de pessoas com deficiência por meio da criação de produtos, ferramentas, programas e parcerias inovadores. A equipe monitora o status de acessibilidade de nossos produtos e coordena treinamentos, testes e consultorias.

Mas a responsabilidade pela acessibilidade não começa e termina aí. Existem muitas outras equipes de acessibilidade dedicadas em toda a empresa, focadas em áreas e iniciativas específicas de produtos. Acreditamos que a acessibilidade é um trabalho verdadeiramente multifuncional que, para realmente prosperar, precisa fazer parte do trabalho de todos.

Nossas equipes de acessibilidade têm membros de diferentes origens e experiências: engenheiros de software, gerentes de produtos e programas, designers e pesquisadores de experiência do usuário, testadores e outros. A interação desses profissionais com a comunidade de deficiência em geral é essencial para apoiar os processos de incorporação da acessibilidade na forma como projetamos, criamos e testamos nossos produtos.

Por fim, também acredito que as pessoas que trabalham nessa área têm a oportunidade de inspirar outras a aprender mais sobre como incorporar a acessibilidade em suas vidas profissionais. A área de acessibilidade está se expandindo e mais organizações a estão incorporando em suas equipes e prioridades. Agora, mais do que nunca, precisamos de mais pessoas apaixonadas por acessibilidade trabalhando neste espaço para tornar o mundo um lugar mais acessível e equitativo.

Perfil – Laura Allen tem baixa visão. É formada em negócios internacionais, marketing e música pela Universidade de Georgetown. E em liderança executiva pela Universidade de Stanford.

Atualmente, é a head de estratégia para inclusão de pessoas com deficiência e acessibilidade do Google para o Brasil e uma das líderes de acessibilidade nos EUA.

Lidera workshops e treinamentos de acessibilidade para professores que têm alunos com deficiência visual, organizações de defesa e salas de aula de educação especial. Também representa o Google em conferências de acessibilidade, inclusive na Teach Access.

Desde 2020, atua como presidente do Comitê Executivo de Acesso ao Ensino e, no mesmo ano, fez parte do conselho da Fundação Alphapointe, organização centrada na capacitação de pessoas com deficiência visual para o trabalho. Em 2017, foi integrada ao conselho de diretores do Farol de São Francisco para Cegos e Pessoas com Deficiência Visual.

Durante sete anos, foi gerente sênior do programa de acessibilidade para as equipes do Chrome e do Chrome OS. E, antes disso, foi gerente de contas na divisão de vendas para grandes clientes do Google.