“A deficiência do outro é um espelho”

Compreender a diversidade, conviver com as diferenças, aceitar que não existe, entre nós humanos, uma criatura perfeita, e perceber que capacidades, habilidades e caráter são muito mais importantes do que deficiências físicas, sensoriais ou intelectuais.

O caminho para a evolução humana passa, obrigatoriamente, pelo autoconhecimento. Enxergar no outro nossas dificuldades, nossos defeitos, nossas falhas, e descobrir que somos todos imperfeitos, frágeis, quebradiços, nos conduz à libertação de estigmas, julgamentos e, principalmente, de preconceitos.

Segundo a psicóloga e psicoterapeuta Adriana Marques Moncorvo, o preconceito contra pessoas com deficiência (não apenas) surge do que é considerado estranho e incomodo, mas na verdade é muito familiar. “Tão familiar que provoca o retorno do mal estar que levou ao banimento”, explica.

“Em ‘O Estranho’ (‘Das Unheimliche’, ensaio publicado em 1919), Freud afirma que ‘o preconceito diz mais da pessoa que exerce do que daquela sobre a qual é exercido’. Com essas palavras, ele oferece subsídios para se pensar o preconceito, afirma que aquilo estranho a nós causa-nos repulsa, evoca aquilo que em nós está recalcado, que não queremos reconhecer em nós mesmos”, destaca a psicóloga.

De acordo com Adriana Moncorvo, a deficiência do outro é um o espelho dos nossos monstros. “Acredito que a experiência de estranheza refere-se à identificação de algo no outro que esta presente em mim, mas não é aceito como próprio, e banido da nossa mente”.

“Esse mal estar que pode levar à agressividade contra o outro ‘estranho’. Essa agressividade vem em forma de preconceito, julgamentos, piadas de mal gosto, bulling, etc”, conclui a psicoterapeuta.