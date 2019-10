“A inclusão só terá êxito se todos os grupos sentirem seu valor”

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

“Estou firmemente convencido de que a única maneira de obter uma ampla inclusão é através de encontros em um contexto emocional e positivo”, afirma Thomas Abel, professor do Instituto de Movimento e Neurociência da Universidade de Esportes de Colônia, na Alemanha (Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaft der Deutsche Sporthochshule Köln).

“O esporte oferece condições ideais aqui, pois a heterogeneidade e a compreensão do valor da diversidade sempre fizeram parte do esporte, no meu ponto de vista”, afirma Abel, que é especialista em esporte para pessoas com deficiência e na educação de professores sobre heterogeneidade e inclusão.

Ele veio ao Brasil a convite da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK) do Rio de Janeiro para participar da cerimônia de formatura do Programa Pulsar, organizado pelo Instituto Superar.

O #blogVencerLimites conversou com Thomas Abel sobre educação inclusiva, os benefícios da inclusão para a evolução da sociedade e sobre como as crianças de hoje podem se tornar adultos que compreendem e valorizam a diversidade.

#blogVencerLimites – Quem deve ser o principal responsável por um programa de educação inclusiva? No Brasil, a legislação joga essa carga nas escolas, mas essas escolas, principalmente as particulares, dizem que o Estado não faz sua parte. Temos legislação rigorosa nesse sentido, mas que não é cumprida. Nesse impasse, estudantes com deficiência são negligenciados, discriminados e abandonados. O que fazer?

Thomas Abel – Na minha opinião, as leis relevantes e, é claro, sua implementação são imperativas. Ao fazê-lo, podemos exigir o que o governo o faça ratificando a Convenção (da ONU) sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, mas a aceitação e a implementação da inclusão abrangente só terão êxito se todos os grupos de atuação sentirem o valor agregado.

É por isso que devemos nos reunir para criar uma atitude apropriada entre todos os envolvidos. Ignorar uma situação, alternando responsabilidades, não é útil. E, sem dúvida, precisamos de bons exemplos, dinheiro e resistência no caminho para a inclusão abrangente.

#blogVencerLimites – Como explicar a todos os benefícios da inclusão?

Thomas Abel – Se reconhecermos que diferentes pré-condições, físicas, mentais e emocionais enriquecem nossa vida social, a inclusão será bem-sucedida. Tenho tido o prazer de trabalhar neste campo há mais de 25 anos. Posso garantir que recebi uma quantidade enorme de alegria, conhecimento e energia através do meu trabalho em ambientes inclusivos. Desejo o mesmo a todas as pessoas.

#blogVencerLimites – As crianças de hoje serão adultos que compreendem a importância da diversidade na evolução da sociedade?

Thomas Abel – A resposta é um inequívoco sim. E se as crianças de hoje vivem, brincam e aprendem juntas, mais tarde, quando crescerem, desejam ter exatamente essas condições e tomar as decisões pertinentes em nível político e social. Essa é a minha grande esperança.

Mande mensagem, crítica ou sugestão para blogVencerLimites@gmail.com

Acompanhe o #blogVencerLimites nas redes sociais

Facebook – Twitter – Instagram – LinkedIn – YouTube