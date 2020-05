A live do Vigão

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

“Capoeira é alegria, felicidade, inspiração e muito amor. É tudo para mim”, diz Clécio Vieira Vigo, o Vigão, de 19 anos, estagiário na Academia Aruanda de Capoeira, em Santos, no litoral sul de SP, onde auxilia o mestre Everton Taboada.

Vigão tem síndrome de Down, pretende ser mestre e desenvolver um projeto inclusivo próprio. Ele falou sobre sua relação com a modalidade em uma live na última quinta-feira, 21, no Instagram da academia (@capoeiraaruanda).

O jovem começou na capoeira por vontade própria, aos 7 anos, na Apae de Santos. Cícero Tatu, que coordena há duas décadas o programa Capoeira Inclusiva, da Seção de Esportes Adaptados da Secretaria de Esportes (Semes), foi o primeiro professor.

“A capoeira impulsionou a socialização do Clécio. Ele se tornou uma pessoa mais integrada no mundo, tem o espaço dele para se expressar e boa verbalização”, afirma Cícero Tatu.

“Ele gosta muito da musicalidade. Já sabemos que ele quer seguir na área. A capoeira desenvolveu bastante a oralidade, a coordenação motora e o físico dele”, comentam Clécio Vigo Noya e Elizete Aparecida Vigo Noya, pais do Vigão, que criou recentemente o canal Jovem Down no YouTube.

De acordo com a Prefeitura, 200 alunos matriculados no projeto participam de aulas de natação, ciclismo, futsal, basquete, surfe e musculação, além da capoeira. O programa também tem intérpretes da Língua Brasileira de Sinais, para manter a acessibilidade na comunicação dos professores com os praticantes surdos que preferem conversar em Libras.

Por causa da pandemia da covid-19 e as regras de isolamento e distanciamento social para evitar a proliferação do coronavírus, principalmente entre as pessoas com deficiência, as aulas presenciais estão suspensas.

Para manter todos em atividade constante, os professores enviam pela internet vídeos curtos sugerindo movimentos e mensagens de áudio individuais. E pedem aos alunos para mandar respostas, também em áudio, e filmes com os exercícios propostos.

