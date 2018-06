A pensão de Lais Lais não vai receber essa pensão porque isso é bonito ou ‘politiqueiro’. Ginasta e, mais recentemente, praticante do esqui aéreo, ela faz parte de um grupo de pessoas que garantiram ao Brasil bons resultados, e medalhas, nos jogos olímpicos e paralímpicos. Na verdade, é um exemplo do que pode (e deve) ser feito para os trabalhadores da construção civil acidentados durante as obras da Copa, além de muitos outros que ainda trabalham nas construções para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016.