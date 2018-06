A verdadeira missão do Homem de Ferro

Curta Facebook.com/VencerLimites

Há quem diga que filmes sobre super-heróis estão contaminando o mundo cinema como uma praga, mas eu discordo. Acredito que o espaço é amplo. Há mais em uma história do bem contra o mal, muito mais. Quem acompanha quadrinhos sabe disso. Existem muitos ensinamentos sobre lealdade, honra, sabedoria, coragem, superação, etc.

Devemos admitir que, no mundo dos super-heróis que chegaram ao cinema, o Homem de Ferro já virou lenda. E boa parte desse sucesso é fruto do trabalho de Robert Downey Jr. Sou fã do ator faz tempo, desde ‘Chaplin’. E, ultimamente, tenho me tornado, cada vez mais, fã do homem Robert Downey Jr, por muitos motivos.

Recentemente, ele (mais uma vez) assumiu a ‘persona’ de Tony Stark. Mas não para outro filme. Desta vez, o gênio bilionário visitou um menino de 7 anos que nasceu sem o braço direito. Em um quarto de hotel, o garoto foi surpreendido com um presente, um braço biônico criado em uma impressora 3D por Albert Manero, estudante universitário e fundador da Solutions Limbitless, que desenvolve próteses.

Em sua página no Facebook, o ator afirma ser um “privilégio” ter a oportunidade de entregar o equipamento e, ainda, diz que Alex “é o menino de 7 anos mais elegante que ele já conheceu”.

Downey Jr. também agradece a Albert Manero e aos outros integrantes do projeto “que permitem às crianças mostrarem no playground como ela são duronas”.