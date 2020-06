A vingança mesquinha de Weintraub

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

Abraham Weintraub, ainda ministro da Educação, mostra definitivamente porque foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para comandar a pasta.

Desde o começo de sua gestão, Weintraub escancara um desprezo rançoso pelas políticas inclusivas vigentes no País. É uma peça de encaixe perfeito na visão de Bolsonaro sobre cotas, vagas reservadas e abertura de acessos para quem vive constantemente excluído.

Após 14 meses à frente do MEC – assimiu o cargo em 8 de abril de 2019 -, período no qual nunca perdeu uma oportunidade de avacalhar tudo o que esteve ao alcance – como, por exemplo, a bagunça do Enem no ano passado e a rasteira na TV Escola -, Weintraub sacou a caneta mais venenosa que guardava para encerrar sua destroçante atuação.

Nesta quinta-feira, 18, foi publicada a Portaria n° 545, de 16 de junho de 2020, assinada pelo ministro da Educação, que acabou com as cotas para pessoas com deficiência, negros e indígenas em pós-graduações, mestrados e doutorados em Instituições Federais de Ensino Superior.

A canetada de Weintraub revogou a Portaria Normativa nº 13, de 11 de maio de 2016, publicada pelo então ministro da Educação, Aloizio Mercadante, pouco antes do afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff do governo.

Com a expectativa da publicação de um vídeo de Bolsonaro para informar, oficialmente, a demissão do ministro, Weintraub deve ter salivado, em satisfação e êxtase, enquanto assinava a decisão. Uma vingança mesquinha, que joga um caldeirão de fogo nas mãos do substituto nobcomando do MEC e também do presidente.

É mais um episódio do ‘atira pra ver se pega’, estratégia habitual do governo Bolsonaro, que publica decretos e portarias dos piores tipos e, se a reação popular contrária ganhar força, volta atrás, não antes de, mais uma vez, atacar as instituições democráticas.

Nesta quarta-feira, 17, por 9 a 1, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu manter Weintraub no inquérito das fake news. E, como bem lembrou o BR Político, aqui do Estadão, o presidente Jair Bolsonaro é crítico das políticas de cotas raciais.

A provável queda de Weintraub é uma mera troca de subordinados num governo totalitário e dedicado à destruição.

