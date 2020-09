Ação garante comida e higiene para 6,5 mil famílias de pessoas com deficiência na pandemia

ABERTURA EM LIBRAS (EM GRAVAÇÃO)

Uma campanha liderada pela Ação Social para Igualdade das Diferenças (ASID Brasil) levou comida e itens de higiene pessoal para famílias de pessoas com deficiência de todo o País. No total, a iniciativa batizada de ‘Este é um Momento de União’ conseguiu entregar cestas básicas para 6.571 famílias em situação crítica de vulnerabilidade e miserabilidade, agrava pela pandemia de covid-19.

A ação começou em março, reuniu ao menos 70 voluntários, teve contribuição de 1.766 doadores, participação de dez empresas e arrecadou R$ 1.288.928,93. O trabalho de identificação e cadastro das famílias foi feito por 203 instituições especializadas no atendimento da pessoa com deficiência em 23 estados.

“As consequências da crise sanitária e social ocasionada pela pandemia da covid-19 se espalharam pelo mundo todo. No Brasil, muita gente vem enfrentando grandes dificuldades, é o caso de famílias de pessoas com deficiência, que sofrem com a suspensão do atendimento especializado e a instabilidade do mercado informal de trabalho”, diz Luiz Hamilton, diretor da ASID Brasil.

“O objetivo inicial era arrecadar R$ 448 mil para a compra das cestas básicas e dos itens de higiene para 1.900 famílias de pessoas com deficiência em 16 estados. Com a grande repercussão, mapeamos as 6 mil famílias e conseguimos entregar os kits para dois meses”, comenta Luiz.

Foram atendidas famílias em Alagoas (971), Amazonas (343), Bahia (402), Ceará (211), Espírito Santo (118), Mato Grosso (503), Minas Gerais (211), Paraná (1.023), Rio De Janeiro (821), Rondônia (117), São Paulo (1.577) e outros estados (273).

