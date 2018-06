Ação reúne pessoas com deficiência e empresas em São Paulo

PRÊMIO COMUNIQUE-SE ? Vote em ‘Vencer Limites’ como melhor blog ??

Pessoas com deficiência que estão em busca de trabalho na capital paulista e na região metropolitana de São Paulo têm a oportunidade de participar nesta sexta-feira, 7, do ContrataSP, ação inédita que vai oferecer 531 vagas de emprego, específicas para o cidadão com deficiência e aos beneficiários reabilitados do INSS. Estarão presentes representantes da Coca-Cola, Claro, Amil, Fast Shop e outras empresas.

É fundamental levar currículo, RG, CPF, carteira de trabalho, laudo médico ou certificado de reabilitação e número do PIS (se tiver).

Coordenado pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED), em parceria com a Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo (SMTE), o projeto terá informações sobre a legislação, inscrição para cursos de capacitação, vagas de estágio e de aprendiz. Interessados poderão conhecer os serviços municipais de inclusão.

A meta é fortalecer políticas de empregabilidade de pessoas com deficiência, reunindo contratantes e possíveis contratados, para ampliar a inclusão no mercado de trabalho formal, a partir da aproximação de corporações e cidadãos, melhorando o recrutamento e a seleção de profissionais, além de cumprir as exigências da Lei nº 8.213/1991 (Lei de Cotas).

Participam também o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (CMPD), Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), Câmara Paulista para Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho Formal, Instituto Rumo Inclusão, Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo (Sincovaga) e Catho Online.

SERVIÇO

ContrataSP – Pessoas com Deficiência e Beneficiários Reabilitados do INSS

Data: 07/07/2017 (sexta-feira)

Horário: 9h às 16h

Local: Galeria Prestes Maia – Entrada pelo Vale do Anhangabaú, embaixo do Viaduto do Chá