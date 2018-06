Accenture debate autonomia de pessoas com deficiência no trabalho

Promover a união e buscar soluções para problemas comuns à rotina do ambiente de trabalho são as propostas da ‘Semana da Diversidade’, realizada pela Accenture, sempre no mês de dezembro, quando os colaboradores apresentam propostas que ampliem a autonomia de todos.

Neste ano, o encontro entre os dias 4 e 8 de dezembro teve uma sessão especial de ‘Design Thinking’ (conjunto de métodos e processos para abordar novos problemas), com a participação de funcionários com deficiências físicas, intelectuais, visuais e auditivas, para a elaboração de ideias que ofereçam maior autonomia às pessoas com deficiência durante a rotina no escritório.

Os grupos foram divididos com base na resolução de problemas específicos para deficiência visual (educação), deficiência física (lazer) e sensorial (trabalho). E os envolvidos apresentaram suas ideais, no formato de ‘pitches’ (discurso usado por startups para obter investimento), ao fisioterapeuta Wagner Lopes, da Rede Lucy Montoro, e ao líder do Centro de Inovação da Accenture no Brasil e diretor executivo da empresa, Roberto Frossard.

De acordo com a Accenture, as propostas desenvolvidas pelos times são totalmente possíveis de implementação e cada ideia será analisada para avaliar as melhores formas de colocá-las em prática.

