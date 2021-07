Acessibilidade começa a ganhar atenção na Câmara Brasileira da Economia Digital

A Câmara Brasileira da Economia Digital (camara-e.net), formada por representantes do comércio eletrônico, empresas de infraestrutura, mídias sociais, chaves públicas, meios de pagamento, seguros e e-banking, está começando a dar espaço para discussões e ampliação do conhecimento a respeito da acessibilidade digital e comunicacional.

A entidade criou um comitê, coordenado pelo ex-secretário municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo, Cid Torquato, que vai levar ao grupo informações do setor. A atividade de estreia será uma palestra de Reinaldo Ferraz, especialista em desenvolvimento web do World Wide Web (W3C) Brasil, que faz parte do consórcio internacional para desenvolvimento de padrões na internet.

“Criamos o comitê no ano de comemoração dos 20 anos da entidade e por compreender que as empresas estão investindo mais em acessibilidade, diversidade e sustentabilidade, conceitos que ainda são pouco conhecidos e, justamente por isso, precisamos discutir como a transformação digital cria um mundo virtual que precisa favorecer a todos. Vamos acompanhar esse movimento nas empresas, promover e apoiar as oportunidades”, diz Cid Torquato.

“Vamos motivar as empresas e executivos a participarem das discussões sobre acessibilidade digital, pois queremos atrair o interesse dos associados, promover a sinergia que já existe nas empresas e evoluir junto com os participantes sobre todos os temas que acercam a inclusão”, completa o coordenador.

Entre os diversos temas inseridos dentro do universo de acessibilidade digital e comunicacional, o comitê vai explorar aspectos como acessibilidade em sites e aplicativos, conteúdos e os recursos que estão surgindo como novos aplicativos que facilitam esse processo.

Outro tema de relevância é a norma de acessibilidade digital que está sendo desenvolvida pela ABNT.

