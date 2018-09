‘Alec é engenheiro e mora em Londres. Tenta pagar as contas consertando eletrodomésticos, mas sua situação financeira está cada vez mais difícil. Surge, então, seu tio Raymond, desconhecido até aquele momento, que propõe ao rapaz a mudança para uma pequena cidade no Canadá. Em troca, todas as dívidas do jovem serão quitadas’.

Começa assim a história contada em ‘O Que De Verdade Importa’ (The Healer), que estreia em todo o Brasil nesta quinta-feira, 27, parte essencial do projeto que reúne acessibilidade e doação. O filme já passou por Espanha, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá e Colômbia.

A versão dublada tem audiodescrição, legendas descritivas e Libras (Língua Brasileira de Sinais), em todas as salas, incluídas por meio do aplicativo MovieReading. Recursos e software são fornecidos, sem custos à produção, pela Iguale Comunicação de Acessibilidade. Além disso, a arrecadação líquida das bilheterias será doada para sete organizações brasileiras de combate ao câncer infantil.

Estão na lista:

– TUCCA (Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer)

– Instituto Desiderata

– GACC (Grupo de Apoio à Criança com Câncer)

– NACC (Núcleo de Apoio à criança com Câncer)

– HPP (Hospital Pequeno Príncipe)

– Hospital da Criança Santo Antônio em Porto Alegre

– HCAA (Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão)

COMO FUNCIONA – Para usar os recursos de acessibilidade, instale com antecedêcia o MovieReading em seu smartphone ou tablet. O aplicativo tem versões para Android e iOS. Se tiver dúvidas, consulte o tutorial no site www.moviereadingbrasil.com.br.

Com o software instalado, você só precisa escolher o arquivo referente ao recurso acessível do filme (audiodescrição, legendas descritivas ou Libras) e, quando estiver em sua poltrona no cinema, clicar em ‘sincronizar’. Se você vai usar a audiodescrição, não esqueça os fones de ouvido.

DICA – Não utilize fones de ouvido com microfone acoplado, prefira usar o microfone do smartphone ou tablet. Tome cuidado para não bloquear esse microfone colocando o aparelho no bolso, mochila, bolsa ou fechado por uma capa.

‘O Que De Verdade Importa’ é o segundo trabalho do diretor Paco Arango. O longa é dedicado a Paul Newman, ator e diretor norte-americano que ajudou milhares de crianças no mundo inteiro por meio da instituição ‘SeriousFun’.

Arango é também roteirista, produtor e presidente da Fundação Aladina, entidade espanhola que assiste crianças e adolescentes com diagnóstico de câncer e suas famílias.

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título em português: ‘O Que De Verdade Importa’

Título original: ‘The Healer’

Lançamento mundial: 2017

Lançamento no Brasil: 28/09/2018

Direção: Paco Arango

Elenco: Oliver Jackson-Cohen, Camilla Luddington, Jorge García, Jonathan Pryce, Adrian G. Griffiths e Richard Donat

Roteiro: Paco Arango

Produtor: Paco Arango

Montagem: Teresa Front

Distribuição no Brasil: Anagrama Filmes

Gênero: Comédia / Família

Nacionalidade: Estados Unidos

Duração: 1h53m

