“Acessibilidade para alguns é usabilidade para muitos”

Neste #tbt do #blogVencerLimites, voltamos a 11 de fevereiro de 2014, data da inauguração do centro de tecnologia para acessibilidade da @MicrosoftBR, pioneiro entre todas as unidades da empresa no mundo e hoje uma referência global, instalado no Microsoft Technology Center (MTC), ou MTC São Paulo. "O MTC é um ambiente colaborativo que fornece acesso às tecnologias mais recentes e um time especializado para permitir aos representantes de setores públicos e privados idealizar, desenvolver e implementar soluções Microsoft e de seus parceiros", diz a corporação. Leia a reportagem completa em 'bit.ly/MicrosoftAcessibilidade' 😎 Descrição da imagem #pracegover: Foto de uma cadeira de rodas motorizada da marca @Ortobras com um painel de controle com os olhos. Crédito: Reprodução 📲 #PessoasComDeficiência #Acessibilidade #MicrosoftBR #Tecnologia ➡️ VencerLimites.com.br.